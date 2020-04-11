Калуга, , 23:22 — REGNUM Французская косметическая компания L'Oreal перепрофилировала принадлежащий ей завод в Калужской области на производство антисептического геля для обработки рук, сообщает 11 апреля пресс-служба правительства Калужской области.

Производитель планирует выпускать 30 тыс. флаконов антисептического геля ежемесячно.

При этом указано, что выпущенный заводом L'Oreal антисептический состав будет продаваться на территории Калужской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Число дел о разводах и банкротствах вырастет после изоляции – Барщевский