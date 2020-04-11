Берлин, , 23:14 — REGNUM Количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Германии достигло 121 324, сообщает 11 апреля DPA.

За минувшие сутки было выявлено, по официальным данным, 4717 инфицированных и зарегистрировано 207 летальных исходов. Общее количество летальных исходов COVID-19 достигло в Германии 2678.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, германский президент Франк-Вальтер Штайнмайер 11 апреля выразил своё отношение к пандемии и рассказал о влиянии этой проблемы на мир.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Германии: мир после пандемии коронавируса будет иным