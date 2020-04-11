Приштина, , 23:21 — REGNUM Среди 130 тестов на коронавирус, проведенных за последние 24 часа в Косово, 33 дали положительный результат. 20 среди них приходится на Приштину. Мэр Приштины Шпенд Ахмети принял решение о закрытии косовской столицы на карантин и запрете въезда в город и выезда из него.

Таким образом, на 11 апреля в Косово выявлено 283 случая заражения коронавирусом. Всего в лаборатории молекулярной микробиологии института общественного здравоохранения Косово проведено 3006 тестов на коронавирус.

58 пациентов уже излечились, однако семеро проиграли в схватке с заболеванием.

4273 гражданина Косово были помещены на официальный карантин после контакта с заболевшими.

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