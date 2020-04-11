Иерусалим, , 22:58 — REGNUM Более 100 пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом скончались в Израиле. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

На вечер 11 апреля общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом составило 10 743, что на 200 человек больше, чем утром. На данный момент от последствий заболевания COVID-19 в стране скончался 101 человек.

По данным минздрава Израиля, на 21:00 по местному времени в стране выздоровел 1341 пациент. Состояние 175 госпитализированных медики оценивают как тяжёлое, из них 129 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Ранее ИА REGNUM сообщало о переоборудовании рядом стационаров в Израиле своих парковок под приёмные и инфекционные отделения.

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