Москва, , 22:56 — REGNUM Велосипедистам в Москве также потребуются электронные пропуска для передвижения по городу в период действия ограничительных мер из-за коронавируса. Об этом сообщил 11 апреля глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Спецпропуск понадобится для передвижения по городу на велосипеде, как и на электросамокаты и иные транспортные средства», — приводит его слова РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня было объявлено, что в рамках мер в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса жителям Москвы и Московской области с 15 апреля потребуется оформлять специальные пропуска для передвижения по территории региона на личном и общественном транспорте.

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