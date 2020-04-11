Аддис-Абеба, , 22:53 — REGNUM Запрет на увольнения введён в Эфиопии на время действия режима чрезвычайного положения, передаёт 11 апреля Fana.

Соответствующее решение приняли эфиопские власти в рамках борьбы с экономическим кризисом из-за коронавируса.

Также введён запрет на выселение людей, снимающих квартиры, и на повышение цен на съёмное жильё.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, режим ЧП в Эфиопии начал действовать с 8 апреля. Этот режим продлится пять месяцев.

Количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Эфиопии достигло 65, летальных исходов COVID-19 зарегистрировано два.

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