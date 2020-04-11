Женева, Швейцария, , 22:40 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в мире превысило 1,6 млн человек. Об этом 11 апреля сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, на сегодняшний день в мире зарегистрировано 1 610 909 человек, у которых выявлено заражение коронавирусом нового типа. Общее количество погибших от последствий заболевания COVID-19 составило 99 690 человек.

На первом месте по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом находится Европейский регион, где таких случаев зарегистрировано 839 257.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале исследования специалистами ВОЗ случаев повторного заражения коронавирусной инфекцией некоторых пациентов в Южной Корее.

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