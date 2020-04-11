Афины , , 22:34 — REGNUM Количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Греции достигло 2081, сообщили 11 апреля в пресс-службе греческого минздрава.

За последние сутки в Греции выявлено 72 случая инфицирования вирусом SARS-CoV-2 и три летальных исхода. Общее количество летальных исходов COVID-19 в стране достигло 93.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Греции с 23 марта действует запрет на бесцельный выход из дома и на передвижение на машинах, введённый на фоне пандемии.

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