Москва, , 22:29 — REGNUM Председатель комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачёв (Марий Эл) поддержал введение в Москве цифровых пропусков для передвижения на транспорте, назвав их «уместными». Об этом 11 апреля он сообщил в беседе в RT.

Он отметил, что воспользоваться цифровыми пропусками могут те жители, которым действительно необходимо осуществить поездку, несмотря на все риски, сопряженные с этим перемещением.

«Я полностью поддерживаю эту меру. Сейчас слишком высока опасность для всего общества. Мы ещё не прошли пика эпидемии», —отметил Косачёв.

Кроме этого он подчеркнул, что на данном этапе развития эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции в столичном регионе, все меры являются уместными, если они не носят ярко выраженного радикального запрета.

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Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля при передвижении по территории Москвы и Московской области на личном и общественном транспорте необходимо иметь при себе специальный цифровой пропуск, который можно оформит на портале столичной мэрии.

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