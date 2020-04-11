Москва, , 22:26 — REGNUM Причиной образовавшейся из карет скорой помощи пробки перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Химках в Московской области стал большой поток пациентов. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Скорая помощь Kuzdrav.ru

Напомним, что сегодня в социальных сетях стали появляться кадры, как перед клиническим центром ФМБА в Химках выстроилась длинная вереница карет скорой помощи. Очевидцы предположили, что это связано с ростом числа зараженных коронавирусом в столичном регионе.

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве заявили, что в последние дни, действительно, поток пациентов увеличился из-за сложной эпидемиологической ситуации. Однако все пациенты при необходимости помещаются в стационар и получают всю необходимую помощь.

Также в штабе уточнили, что пациентов с коронавирусом принимают 13 городских стационаров, а также несколько федеральных стационаров и частных больниц, в частности в Федеральном клиническом центре высоких медицинских технологий.

«Администрации медицинских учреждений принимают все возможные меры для максимально быстрого распределения пациентов по палатам. Мы просим всех проявить понимание, так как подобные ситуации не носят системный характер», — заявили в оперштабе.