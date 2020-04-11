Баку, , 22:21 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Азербайджане достигло 1058, сообщили 11 апреля в азербайджанском правительстве.

За минувшие сутки выявлено, по официальным данным, 67 новых инфицированных. Количество летальных исходов достигло 11. Число излечившихся достигло 200.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Азербайджане в рамках борьбы с пандемией было помиловано более 170 заключённых.

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