Вашингтон, , 22:27 — REGNUM Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что переболевшие заболеванием COVID-19, вызванного новым типом коронавирусной инфекции, получат иммунитет минимум на полгода, однако будут и те, у кого антитела к вирусу так и не появятся. Об этом сообщает Business Insider.

По словам главного инфекциониста США, те, кто полностью излечится от COVID-19, будут скорее всего невосприимчивы к заболеванию в случае распространения второй волны инфекции, которая ожидается в осенний период этого года. Однако, учёные пока не могут точно сказать на какой период выработается иммунитет к этому коронавирусу.

Фаучи отметил, что при этом, согласно одному из исследований китайских учёных, у восьми процентов больных COVID-19 так и не выработались антитела против SARS-CoV2. Это значит, заключил он, что эти люди вновь могут заболеть коронавирусной инфекцией, а также может говорить о том, что вакцина против SARS-CoV2 не приведет у них к выработке иммунитета от инфекции.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что в России разработана и зарегистрирована тест-система «SARS-CoV-2-ИФА-Вектор» для определения антител к новому коронавирусу.

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