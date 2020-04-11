Тула, , 22:03 — REGNUM На крупнейших железнодорожных и автобусных вокзалах Тульской области начнут измерять температуру тела пассажиров. Соответствующее поручение дал 11 апреля губернатор региона Алексей Дюмин.

Министерству транспорта и дорожного хозяйства Тульской области совместно с ОАО «Российские железные дороги» и автобусными перевозчиками предписано усилить меры санитарной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, в том числе в кратчайшие сроки проработать вопрос измерения температуры у пассажиров при помощи автоматических комплексов.

Напомним, ранее сегодня руководство Тульской области приняло решение о продлении режима повышенной готовности, объявленного в регионе в связи с угрозой распространения коронавируса, до 30 апреля.

По последним данным, в Тульской области подтверждён 71 случай заражения новым коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тульской области продлён режим повышенной готовности из-за коронавируса