Брюссель, , 22:02 — REGNUM Ситуация в брюссельской коммуне Андерлехт, где происходили беспорядки, взята под контроль, сообщают 11 апреля бельгийские СМИ со ссылкой на полицию страны.

По информации полицейских, задержаны 25 человек, операция по ликвидации бунта ещё не завершена и может продлиться до утра 12 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля в брюссельской коммуне Андерлехт возникли беспорядки, вылившиеся в столкновения с полицией. Поводом для бунта стала гибель молодого человека, который разбился, убегая от полиции, которая преследовала его за нарушение режима ограничения передвижений в условиях коронавирусной пандемии.

Повреждено множество автомобилей и элементы оформления улиц. О пострадавших не сообщается.

Читайте ранее в этом сюжете: Таксисты в Москве будут проверять наличие у пассажиров спецпропусков