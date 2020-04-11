Москва, , 22:01 — REGNUM В Москве в ближайшие две недели для пациентов с коронавирусной инфекцией SARS-CoV2 и заболевших COVID-19 планируется развернуть от 7 до 10 тысяч дополнительных больничных коек. Об этом 11 апреля сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, резкий рост числа госпитализированных с коронавирусом пациентов оказывает существенное давление на систему здравоохранения в столицы и на специализирующиеся на лечении пациентов с SARS-CoV2 больницы.

Кроме этого, изначально московские власти планировали ввести 20 тыс. коек для больных COVID-19, однако, с учетом эпидемиологической обстановки было принято решение увеличить их количество.

«В ближайшие две недели только городская система здравоохранения дополнительно направит на борьбу с COVID-19 от 7 до 10 тысяч коек», — сообщила она.

Заммэра подчеркнула, что, исходя из числа зараженных в Москве, будут приниматься дальнейшие решения по увеличению количества больничных коек.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Москве возникла тяжелая ситуация с распространением коронавируса — столичные больницы работают в авральном режиме.

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