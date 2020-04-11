Афины , , 21:57 — REGNUM Сумма штрафов, выписанных полицией Греции за нарушение карантинных мер с 23 марта, составила €4 млн 738 тысяч, пишет 11 апреля Ethnos.

Уточняется, что граждан оштрафовали за то, что они покидали дома без крайней необходимости. Таких нарушителей оказалось за время действия ограничения на бесцельный выход из дома и передвижение на автомобилях 31 592.

Напомним, количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Греции достигло 2011, летальных исходов — 90.

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