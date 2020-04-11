Салехард, 11 апреля 2020, 21:55 — REGNUM Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов развеял миф, распространённый в средствах массовой информации о том, что руководитель месторождения Медвежье скрыл свой визит за границу, вышел на работу и заразил коронавирусной инфекцией жителей посёлка Пангоды. Об этом губернатор Ямала заявил в своём обращении 11 апреля.
Вопреки слухам, начальник месторождения не выезжал за границу с 2019 года, утверждает Дмитрий Артюхов. Это подтверждают спецслужбы, которым губернатор направил соответствующий запрос.
По словам главы региона, на Ямале к вечеру 11 апреля насчитывается 58 заражённых коронавирусом SARS-CoV2, из них в посёлке Пангоды — 21 случай. Данный посёлок, напомним, находится на карантине.