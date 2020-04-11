Салехард, , 21:55 — REGNUM Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов развеял миф, распространённый в средствах массовой информации о том, что руководитель месторождения Медвежье скрыл свой визит за границу, вышел на работу и заразил коронавирусной инфекцией жителей посёлка Пангоды. Об этом губернатор Ямала заявил в своём обращении 11 апреля.

Вопреки слухам, начальник месторождения не выезжал за границу с 2019 года, утверждает Дмитрий Артюхов. Это подтверждают спецслужбы, которым губернатор направил соответствующий запрос.

«Я понимаю, что происходящее сейчас очень угнетает. Но мы должны пройти это испытание достойно, показать свои лучшие человеческие качества. Не обвинять друг друга, а сплотиться», — подытожил Дмитрий Артюхов.

По словам главы региона, на Ямале к вечеру 11 апреля насчитывается 58 заражённых коронавирусом SARS-CoV2, из них в посёлке Пангоды — 21 случай. Данный посёлок, напомним, находится на карантине.