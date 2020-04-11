Москва, , 21:54 — REGNUM В России количество судебных дел о личных и корпоративных банкротствах, разводах и трудовых спорах увеличится после отмены режима полной изоляции. Об этом сообщил полномочный представитель правительства РФ в Конституционном и Верховном судах России Михаил Барщевский.

«Несколько областей я вам назову, где будет наибольшее количество дел, начиная с середины лета. Во-первых, это разводы, Китай показал, что этот прогноз сбудется на 100%. Вторая вещь — это банкротства — и личные, и корпоративные. Третья — трудовые споры, которые возникнут (компенсации, выплаты, незаконные увольнения)», — заявил юрист в ходе он-лайн выступления на международном юридическом форуме «9 ½: Законы коронавируса» в Санкт-Петербурге.

По словам Барщевского, увеличение числа разбирательств затронет также и сферу уголовных дел по статьям мошенничество и злоупотребление положением. Это он связывает с тем, что на данный момент государство направляет существенные денежные средства на борьбу с распространением коронавирусной инфекцией.

«Понятно совершенно (денежные средства — ИА REGNUM) «прилипать» к рукам нечистоплотным <…>. Думаю, что много будет работы по этим направлениям», — заключил эксперт.

Напомним, ранее Министерство юстиции РФ выступило с инициативой о приостановке регистрации браков и разводов в России в связи со сложившейся неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

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