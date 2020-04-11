Париж, , 21:33 — REGNUM До сентября могут остаться закрытыми границы Шенгенской зоны, передаёт 11 апреля BFM.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующий прогноз дал французский президент Эмманюэль Макрон в ходе видеоконференции саммита стран ЕС. Такие сроки французский лидер связывает с тем, что в ряде стран пандемия ещё не достигла пика.

Он сказал, что пик пандемии ещё только ожидается в Соединённых Штатах, а в азиатских странах может возникнуть и вторая волна заражений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во Франции количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 93 790, летальных исходов — 13 832.

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