Кейптаун, , 21:26 — REGNUM До 2028 возросло количество подтверждённых случаев заражения в Южно-Африканской Республике. Об этом 11 апреля сообщает национальный институт инфекционных заболеваний республики (NICD) на своей странице в Twitter.

Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в ЮАР достигло 2028, число летальных исходов составило 25.

На первом месте по числу выявленных случаев заражения в стране находится провинция Гаутенг, где зафиксировано 813 подтверждённых случаев заражения. Второй по числу выявленных случаев инфицирования коронавирусом стала Западно-Капская провинция, где расположен крупный город Кейптаун. Здесь зарегистрировано 546 подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2.

Ранее ИА REGNUM сообщало о продлении на две недели общенационального карантина в ЮАР, введённого в связи с угрозой эпидемии коронавируса.

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