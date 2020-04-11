Москва, , 21:25 — REGNUM Роскосмос опубликовал подборку аудиозаписей, которые слушали члены экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-16» перед отправкой на Международную космическую станцию. Плейлист размещён 11 апреля на официальной странице госкорпорации в социальной сети «ВКонтакте».

МКС NASA

"Перед стартом в космическом корабле всегда играет музыка, которая помогает экипажу сохранить позитивный настрой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что плейлист был составлен исключительно члена экипажа «Союза» — космонавтами Роскосмоса Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером и астронавтом NASA Кристофером Кэссиди.

В список вошли композиции Scorpions, Bon Jovi, ATB, «Ундервуд» и других музыкантов.

Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-16» и тремя членами экипаж на борту была запущена к МКС с космодрома «Байконур» в минувший четверг, 9 апреля.