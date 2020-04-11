Ереван, , 21:18 — REGNUM Продлить режим ЧП на 30 дней намерены власти Армении, сообщили 11 апреля в пресс-службе правительства страны.

Уточняется, что армянский премьер-министр Никол Пашинян поручил подготовить соответствующее распоряжение. На время действия режима чрезвычайного положения в стране ограничена работа общественного транспорта, а также передвижение людей.

Напомним, в Армении количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 977, количество летальных исходов — 13.

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