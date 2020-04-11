Москва, , 21:15 — REGNUM Персональные данные жителей Москвы, которы будут собраны при оформлении электронных пропусков, будут удалены по окончании карантина. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«По окончании действия режима повышенной готовности информация о выданных пропусках будет уничтожена», — сообщил мэр в своём блоге.

Собянин также заверил, что хранение и обработка данных граждан будут осуществляться в соответствии с действующим в России законодательством о персональных данных.

Напомним, ранее сегодня было объявлено, что с 15 апреля для передвижении по территории Москвы и Московской области на личном и общественном транспорте жителям региона потребуется иметь при себе специальные цифровые пропуска. Данные ограничения вводятся в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.

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