Красногорск, , 21:14 — REGNUM Количество сотрудников Росгвардии, привлечённых к охране правопорядка и проведения профилактической работы с гражданами, будет увеличено в Московской области. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности по региону.

По данным пресс-службы, в Подмосковье будет увеличена численность нарядов вневедомственной охраны и ОМОН, они будут нести службу совместно с сотрудниками полиции. Число патрулей будет определено, исходя из индекса самоизоляции.

На постах ГИБДД трасс федерального значения соблюдение режимных мер будет обеспечиваться сотрудниками ОМОН совместно с инспекторами ГИБДД. Во время профилактических рейдов сотрудники будут проверять у граждан документы и выяснять причины нарушения ими режима самоизоляции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении цифровых пропусков в Москве и Подмосковье для поездок на транспорте.

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