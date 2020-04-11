Нью-Дели, 11 апреля 2020, 20:57 — REGNUM Режим строгой изоляции в Индии будет продлён, написал 11 апреля главный министр округа Дели Арвинд Кеджривал в Twitter.
Чиновник сообщил, что индийский премьер-министр Нарендра Моди решил продлить ограничительные меры, которые, по словам главы правительства, были введены своевременно и дали хороший эффект.
Новых сроков действия режима строгой изоляции Моди не назвал.
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Напомним, в Индии количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом достигло 7447, количество летальных исходов — 239. Режим строгой изоляции был введён в конце марта до середины апреля.
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