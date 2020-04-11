Кабул, , 20:41 — REGNUM Не менее 20 человек из числа сотрудников президентского дворца в Кабуле, по официальным данным, заражены коронавирусом, передаёт 11 апреля TOLOnews.

Уточняется, что проверку прошли 517 сотрудников, два десятка которых оказались инфицированными вирусом SARS-CoV-2. В тестировании принимают участие десять медицинских бригад.

Напомним, в Афганистане количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 555, количество летальных исходов достигло 15.

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