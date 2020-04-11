Анкара, , 20:22 — REGNUM Количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Турции достигло 52 167, сообщили 11 апреля в турецком минздраве.

Только за последние сутки в стране подтверждено 5138 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. Количество летальных исходов достигло 1101, причём за последние сутки добавилось 95 жертв COVID-19.

Число излечившихся от вызванного коронавирусом заболевания достигло 2965.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Турции в карантин, по данным местных СМИ, на текущий момент помещены около 14 тысяч человек.

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