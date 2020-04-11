Тбилиси, , 20:13 — REGNUM До 242 возросло количество граждан, у которых было подтверждено заражение коронавирусом в Грузии. Информация об этом размещена 11 апреля на специальном сайте по мониторингу ситуации с коронавирусом в стране.

Всего на сегодняшний день выявлено 242 случая инфицирования коронавирусом. Из них выздоровевших 57 случаев, летальных исходов три случая.

Всего в режиме карантина находятся 4856 граждан, под наблюдением медиков в стационарах 370 пациентов. Из-за рубежа на лечение доставлены трое граждан Грузии.

По данным минздрава Грузии, к середине апреля в стране ожидается пик вспышки заболевания. Властями Грузии введён ряд ограничений на территории страны в связи с угрозой эпидемии коронавируса, в том числе всеобщий карантин и комендантский час с с 21:00 до 06:00.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 139 гражданах, оштрафованных в Грузии за нарушение режима ЧП.

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