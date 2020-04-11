Вашингтон, , 19:40 — REGNUM США вышли на первое место по числу скончавшихся пациентов с коронавирусом, обогнав по этому показателю Италию. Об этом сообщает американский Университет Джона Хопкинса, ведущий статистику по заболеванию на основе официальных данных.

По последней информации, на территории Соединённых Штатов подтверждено уже 18 860 летальных исходов в результате заражения коронавирусом, в Италии — 18 849.

На сегодняшний день США также занимают первое место в мире по числу заболевших. Всего в стране зарегистрировано 500 594 случаев заражения. В Италии подтверждено 147 577 случаев.

Согласно данным университета, на территории США излечились от заболевания 29 223 человек, в Италии — 30 455 человек.