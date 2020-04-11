Красногорск, , 19:32 — REGNUM Городской округ, в котором выявлено самое большое количество граждан, заражённых коронавирусом, назван 11 апреля в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 по Московской области.

Всего на сегодняшний день в регионе зафиксировано 1082 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего случаев заражения SARS-CoV-2 выявлено в городском округе Люберцы — 92.

На второе место по количеству выявленных случаев попал городской округ Химки, здесь подтверждён 71 случай заражения коронавирусом. Далее по убывающей идут городские округа Красногорск (66 случаев заражения), Мытищи (здесь выявлено 55 случаев), Одинцово (48 случаев), Ленинский (42), Долгопрудный (35), Балашиха (33), Лобня (32), Сергиев Посад (29), Подольск (26), Королёв (22), Пушкино (21). В других городских округах и городах Подмосковья было подтверждено менее 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении пропускного режима в Московской области в связи с угрозой распространения коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Подмосковье вслед за Москвой вводит пропускной режим из-за коронавируса