Нарьян-Мар, , 19:31 — REGNUM В столице Ненецкого АО прошли тестирование на коронавирус пассажиры авиарейса Санкт-Петербург — Нарьян-Мар, летевшие с зараженным опасной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации НАО.

«Со вчерашнего вечера специалисты окружного Центра гигиены и эпидемиологии начали проводить исследования тест-проб на наличие коронавирусной инфекции у граждан, которые находились в контакте с инфицированным пациентом. К настоящему моменту мы получили 26 результатов исследований, все они показали отрицательный результат», — рассказала главный санитарный врач округа Наталья Кирхар.

Тест сдали не только пассажиры авиарейса, находившиеся в непосредственной близости к инфицированному, но и водитель автомобиля, который доставил пациента Ненецкой окружной больницы из аэропорта домой. В круг обследованных вошли также медицинские работники, которые проводили осмотр пациента на дому и сопровождали в процессе госпитализации.

Те, кто уже обследован, относятся к кругу наиболее подверженных возможности заражения граждан. Через 10 дней у них будет взят повторный анализ.

В настоящее время все граждане, находившиеся на борту самолета, и те, кто вступал в контакт с инфицированным, помещены в режим самоизоляции на 14 дней. Соблюдение ими режима контролируют сотрудники полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за выявленного случая заражения коронавирусной инфекцией в НАО нова запретили работу салонов красоты и фитнес-центров.