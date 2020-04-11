Нарьян-Мар, , 19:10 — REGNUM Первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV2 в Ненецком АО внес изменения в планы окружных властей по ослаблению режима самоизоляции: пришлось отменить разрешение на возобновление работы салонов красоты и фитнес-центров. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

Напомним, о снятии ряда ограничений, связанных с соблюдением требований безопасности в период распространения на территории России новой коронавирусной инфекции, в Ненецком автономном округе было объявлено в пятницу, 10 апреля. Это касалось, в частности, тренажерных залов, финтес-центров, центров активного отдыха, организаций, оказывающих услуги салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги. Они должны были возобновить работу после трехнедельного перерыва завтра, 11 апреля.

«В связи с выявлением первого случая заболевания коронавирусной инфекцией жителя Нарьян-Мара мы вынуждены отменить решение о возобновлении работы таких учреждений до особого распоряжения. Принимать решение о возобновлении работы таких организаций будем строго исходя из эпидемиологической ситуации», — сообщил врио губернатора НАО Юрий Бездудный.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения коронавирусом в НАО был обнаружен накануне у местного жителя, вернувшегося в четверг, 9 апреля, из Санкт-Петербурга.