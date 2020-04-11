Амстердам, , 18:57 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Нидерландах возросло на 1316 до 24 413, 11 апреля сообщает Agence France-Presse.

Согласно заявлению медицинских чиновников, за сутки в стране от COVID-19 погибли 132 человека, общее число смертей от заболевания составляет 2643.

Отметим, во всем мире число выявленных случаев коронавирусной инфекции составляет около 1,7 млн, от инфекции погибли более 100 тыс. человек.

Читайте также: ВОЗ проверяет информацию о повторных заражениях коронавирусом в Южной Корее