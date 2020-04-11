Рига, , 18:52 — REGNUM В Латвии закрыли на карантин четырехэтажный жилой дом, где проживает 48 человек. Об этом пишет в субботу, 11 апреля, портал LSM.

Инцидент произошел в населённом пункте Улброка в Стопиньском районе. По данным журналистов, у проживающей в доме сотрудницы Онкологического центра и её сожителя был выявлен коронавирус, поэтому всем проживающим в доме запретили покидать здание.

Отмечается, что карантин для 48 жителей дома продлится до 20 апреля. Дом, по сути, является советским общежитием с общей кухней и туалетом на каждом этаже, а также душевой комнатой.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 18.