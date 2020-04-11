Сухум, , 18:50 — REGNUM Третий случай заражения коронавирусной инфекцией был подтверждён в Абхазии. Об этом 11 апреля сообщает оперативный штаб по защите населения от COVID-19.

Положительный результат обследования на заражение коронавирусом был получен у гражданина, контактировавших с первыми двумя гражданами с выявленным заражением коронавирусом.

Пациент, у которого было подтверждено заражение коронавирусом, проживает в городе Гагра, его состояние оценено врачами как средней тяжести. В настоящее время гражданин находится на самоизоляции под контролем медиков.

На сегодняшний день на территории Республики подтверждено три случая заражения коронавирусом. Первые два пациента являются жителями города Гагры, один из них вернулся из командировки в Москву 29 марта, второй является членом его семьи. Оба пациента госпитализированы в больницу Гудауты, по словам врачей, в их состоянии нет отрицательной динамики.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении исполняющего обязанности президента Абхазии Валерия Бганбы, когда можно будет начать смягчение режима карантина в Гагрском районе Абхазии.

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