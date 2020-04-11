Москва, , 18:34 — REGNUM В ближайшие две недели можно будет понять, выходит ли Россия на пик заболеваемости вирусом COVID-19, заявил 11 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

Он подчеркнул, что это предположение, так как это новая болезнь с пока ещё неясной природой и проявлениями.

«В целом никто не берется дать какую-то четкую оценку. Предположительно, в течение предстоящей пары недель будет понимание о том, приблизились ли мы к этому пику заболевания или, когда мы к нему приблизимся», — сказал Дмитрий Песков.

Он отметил, что никто в мире сейчас не может дать конкретных прогнозов.

«Это достаточно необычная пандемия, и поэтому закономерности, по всей видимости, специалистами просчитываются с трудом», — добавил пресс-секретарь российского президента.

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