Пермь, , 20:05 — REGNUM В Пермском крае принято решение о нецелесообразности досрочного завершения учебного года в школах, образовательные учреждения края продолжат дистанционное обучение до окончания режима изоляции. Об этом 11 апреля сообщил врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин в ходе заседания оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.

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Врио главы края подчеркнул, что данное решение исходит прежде всего из интересов и безопасности детей.

«В случае окончания учебного года, весь апрель и май, а также три летних месяца дети будут без активных занятий, предоставлены сами себе. Есть опасения, что установленный режим самоизоляции будет нарушен», — отметил Махонин.

Однако, по словам министра образования Пермского края Раисы Кассиной, будет рассмотрена возможность о частичном переносе на будущий год учебной программы по физике и химии, так как овладение знаниями по этим предметам невозможно без проведения лабораторных занятий.

Напомним, ранее возможность досрочного завершения учебного года определена соответствующей рекомендацией для регионов, которую подготовило Минпросвещения России. Субъектам рекомендовано так отрегулировать учебный процесс, чтобы это не отразилось на качестве образования. И это должно быть увязано со степенью угроз, которые несёт пандемия коронавируса.

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