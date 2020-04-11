Тула, , 18:28 — REGNUM В Тульской области режим повышенной готовности, объявленный в связи с угрозой распространения коронавируса, продлён до 30 апреля. Соответствующий указ подписал глава региона Алексей Дюмин.

Согласно документу, до конца месяца продлевается запрет на проведение массовых мероприятий, торговлю непродовольственными товарами на рынках, бронирование мест и размещение туристов в гостиницах, деятельность досуговых и развлекательных организаций, букмекерских контор.

Также продлён запрет на выезды любых организованных детских групп за пределы региона. Образовательным учреждениям по-прежнему разрешено работать только в дистанционной форме.

Организации общественного питания (за исключением доставки и самовывоза), торговые центры и объекты розничной торговли (за исключением аптек, салонов связи, зоомагазинов, продовольственных и хозяйственных магазинов, объектов продажи горюче-смазочных материалов) смогут возобновить работу не ранее 19 апреля.

Следует отметить, что Тульская область вышла из первой десятки российских регионов по уровню распространения коронавируса. За последние сутки на территории области на зарегистрированного ни одного нового случая заболевания. Режим самоизоляции для всех граждан в Тульской области, в отличие от подавляющего большинства регионов, не вводился.

Всего в регионе подтверждён 71 случай заражения коронавирусом, восемь пациентов излечились. Скончалась одна 93-летняя женщина, готовившаяся к выписке после прохождения курса лечения.