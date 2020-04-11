Киншаса, , 19:00 — REGNUM В Демократической республики Конго (ДРК) зафиксирован новый случай смерти от лихорадки Эбола, об этом 11 апреля сообщает Al Jazeera.

«По предварительным данным, в городе Бени от Эболы скончался 26-летний мужчина», — цитирует издание заявление комитета по борьбе с лихорадкой.

Скончавшийся стал первым пациентом, начиная с 17 февраля 2020 года, случай заражения у него был выявлен несколькими днями ранее его смерти.

Власти страны уже начали заявлять о прекращении в ДРК лихорадки, однако победные реляции теперь придется отложить. С августа 2018 года от Эболы скончались здесь свыше 2 тыс. 200 человек.

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