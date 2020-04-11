Триполи, , 18:58 — REGNUM Координатор ООН по оказанию гуманитарной помощи Ливии Якуб Эль Хильо осудил нападение, приведшее к ограничению водоснабжение в столице Ливии, городе Триполи, об этом 11 апреля сообщает Al Jazeera.

Правозащитник назвал данные действия «особенно предосудительными» и потребовал их немедленно прекратить.

Ранее на этой неделе вооруженная группа штурмом взяла станцию по перекачке воды, что привело к сокращению водоснабжения для более, чем 2 млн человек в Триполи и близлежащих районах.

Напомним, в Ливии с 2011 года продолжается внутренний конфликт, вызванный вторжением войск НАТО и убийством лидера страны Муаммара Каддафи. В настоящее время государство фактически расколото на несколько противоборствующих анклавов.

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