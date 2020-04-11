Скопье, 11 апреля 2020, 23:13 — REGNUM В очередном сообщении министерства здравоохранения Северной Македонии от 11 апреля говорится, что в стране выявлено ещё 49 случаев заболевания COVID-19.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, общее число заболевших в стране достигло 760.
За последние сутки жертвой заболевания стали ещё два человека.
Всего жертвами вируса стали 34 человека, однако 41 житель Северной Македонии уже сумел справиться с болезнью.
В Македонии введен режим чрезвычайного положения. Действует комендантский час. На протяжение этих выходных выход из дома без специального разрешения запрещен.
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