Нджамена, , 17:42 — REGNUM Президент Чада Идрис Деби заявил, что вооруженные силы страны прекратят свои военные операции за пределами страны, об этом 11 апреля сообщает Al Jazeera.

«С сегодняшнего дня ни один чадский военнослужащий не будет участвовать в военных миссиях за пределами Чада», — приводит издание слова главы государства.

Причиной указанного решения стала гибель значительного числа военных в районе озера Чад против боевиком «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В спецоперации против террористов участвовали военные нескольких стран, однако правительство Чада выражало недовольство тем, что помощь союзников в борьбе с боевиками была недостаточной.

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