Грозный, , 17:39 — REGNUM

В Чечне за минувшие сутки скончались два пациента, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция SARS-CoV2. Об этом 11 апреля сообщил спикер парламента и руководитель оперативного штаба по коронавирусу республики Магомед Даудов во время прямого на своей странице в социальной сети Instagram.

«За последние сутки в Чечне скончались два человека от коронавируса — мужчина 1938 года и женщина 1968 года рождения, всего в республике три летальных исхода», — проинформировал Даудов.

Кроме этого, он призвал жителей Чечни строго следовать правилам самоизоляции и не нарушать введенные властями республики ограничительные меры. В противном случае, по его словам, это может привести к тяжелым и трагичным последствиям.

Напомним, к данному моменту в Чечне зарегистрировано 30 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 15 человек полностью излечились от инфекции. Ранее сообщалось об одном случае летального исхода пациента с коронавирусом, им оказалась женщина 82-ух лет, которая незадолго до смерти вернулась в республику из Москвы.

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