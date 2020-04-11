Амстердам, , 17:23 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Нидерландах достигло 24 413, сообщили 11 апреля в голландском Национальном институте здравоохранения и окружающей среды страны.

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Только за последние сутки, по данным института, в Нидерландах выявлено 1316 новых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2.

Количество летальных исходов COVID-19 в стране, по официальным данным, уже 2643, причём за последние сутки их зафиксировано 132.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нидерландах власти накануне, 10 апреля, заявили о резком росте смертности от вызванного коронавирусом заболевания.

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