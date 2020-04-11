Магас, , 17:22 — REGNUM Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов, у которого по результатам первичного теста был выявлен коронавирус, скончался в больнице. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба Минздрава Ингушетии.

По данным ведомства, муфтий был доставлен в больницу 10 апреля в тяжёлом состоянии, его сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и взяли материал для анализа на коронавирус.

К сожалению, духовный лидер скончался днём 11 апреля. Первый анализ подтвердил заражение коронавирусной инфекцией у погибшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 29 подтверждённых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ингушетии, ещё у семи человек подозревается заражение коронавирусной инфекцией. В тяжёлом состоянии в отделении интенсивной терапии находится один пациент с подтверждённым заражением и ещё четверо с подозрением на заражение коронавирусом. Один пациент с выявленным коронавирусом скончался.

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