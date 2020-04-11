Сеул, 11 апреля 2020, 17:14 — REGNUM Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «не хватает информации» о рисках повторного заражения коронавирусной инфекцией и сроках сохранения инфекции в организме, 11 апреля сообщает агентство Reuters.
Заявление получено после отчета медицинских чиновников Южной Кореи, заявивших о наличии повторных положительных тестов на SARS-CoV-2 у переболевших COVID-19 пациентов, которые ранее показали отрицательный результат.
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