Приштина, , 17:34 — REGNUM В пятницу 10 апреля неизвестные осквернили захоронения представителей общин ашкали (албаноязычных цыган-мусульман) и рома в косовском муниципалитете Раховец.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, вандалы разбили надгробные плиты.

В настоящее время полиция Косово проводит расследование инцидента. В декабре 2019 года в Косово были осквернены православные захоронения в Липляне, городе на севере Косово.

Партия ашкали за интеграцию и Совет по защите прав человека в Косово выступили с резким осуждением данного акта и потребовали скорейшего проведения расследования и наказания виновных.

Совсем недавно, 8 апреля в Косово отмечали международный день ромов.

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