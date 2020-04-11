Рига, , 17:06 — REGNUM За прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии увеличилось на 18 человек, а всего количество больных COVID-19 в стране достигло 630. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC).

По данным SPKC, в течение 24 часов медики провели 1140 тестов, общее количество обследованных превысило 27 796. Один пациент с COVID-19 в возрастной группе от 50 — 60 лет скончался в больнице.

Отмечается, что всего в стране от COVID-19 скончались пять человек.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.