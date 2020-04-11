София, , 16:56 — REGNUM Власти Болгарии обязали всех граждан носить защитные маски или любым иным возможным способом покрывать нос и рот при нахождении в общественных местах. Соответствующий приказ обнародовала 11 апреля пресс-служба министерства здравоохранения республики.

«Все граждане, находящиеся в закрытых или открытых общественных местах (включая общественный транспорт, торговые точки, парки, церкви, монастыри и храмы, залы, улицы, автобусные остановок и так далее), должны иметь защитную маску для одноразового или многоразового использования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при отсутствии маски необходимо использовать любое другое средство, покрывающее нос и рот, например, полотенце, шарф и прочее.

Как уточняется, данное требование вступает в силу с 12 апреля и будет действовать по 26 апреля включительно.

Согласно последним данным, на территории Болгарии подтверждено около 650 случаев заражения коронавирусом. Известно о 26 случаях летального исхода, 62 пациента с коронавирусом выздоровели.