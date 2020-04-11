Москва, , 16:55 — REGNUM Правила испытаний противовирусных вакцин на людях раскрыл 11 апреля научный сотрудник ГНЦ ВБ «Вектор» Алексей Кабанов в одной из программ телеканала «Россия 1».

При этом было отмечено, что сам Кабанов уже был добровольцем, на котором испытывались вакцины.

Желающие проходят медицинскую проверку, подписывают документы и помещаются в стационар, где после вакцинирования находятся под наблюдением медиков.

После того как добровольцы отпущены домой, они регулярно осматриваются врачом и сдают различные анализы. При этом они самостоятельно наблюдают за своим состоянием и в случае чего обращаются к медикам.

Добровольцев делят на три группы, которые отличаются величиной дозы вводимого препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне текущего года в России должны начаться испытания вакцины от коронавируса COVID-19 на людях, для которых уже отобраны 60 добровольцев.

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